EUREX/Renten-Futures nach Fed-Entscheid wenig verändert

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen nach der US-Zinssenkung. Die Erwartungen seien erfüllt worden, heißt es. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 1 Tick auf 127,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,77 Prozent und das -tief bei 127,51 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.620 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Future steigt um 26 Ticks auf 110,44 Prozent, hier treibt die Hoffnung auf weitere geldpolitische Lockerungen. Der Bobl-Future verliert 4 Ticks auf 116,02 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 02:48 ET (07:48 GMT)

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen am Donnerstag in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Donnerstag mit roten Vorzeichen erwartet. In Fernost tendieren die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
