EUREX/Renten-Futures nach Powell kaum verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Große Trendbewegungen erwarten Händler im Tagesverlauf nicht, da der Markt mit Spannung auf die US-Inflationsdaten am Donnerstag warte. Von der Rede von US-Notenbankchef Powell am Vortag seien keine neuen Indikationen für das weitere Vorgehen der Fed ausgegangen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 136,54 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,66 Prozent und das Tagestief bei 136,46 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 15.500 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 4 Ticks auf 144,7 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 117,21 Prozent.

January 11, 2023 02:30 ET (07:30 GMT)