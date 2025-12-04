04.12.2025 08:40:40

EUREX/Renten-Futures rollen in den März - Knapp behauptet

DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures liegt bei 128,28 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,37 Prozent und das Tagestief bei 128,22 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 43.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 24 Ticks auf 112,32 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 117,65 Prozent. Händler rechnen mit Sondereinflüssen durch das Rollen in den neuen März-Kontrakt bis zum Verfall am Montag. Im März-Kontrakt gehen bereits 46.000 Kontrakte um.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 02:40 ET (07:40 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen