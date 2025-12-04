|
04.12.2025 08:40:40
EUREX/Renten-Futures rollen in den März - Knapp behauptet
DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures liegt bei 128,28 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,37 Prozent und das Tagestief bei 128,22 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 43.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 24 Ticks auf 112,32 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 117,65 Prozent. Händler rechnen mit Sondereinflüssen durch das Rollen in den neuen März-Kontrakt bis zum Verfall am Montag. Im März-Kontrakt gehen bereits 46.000 Kontrakte um.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 04, 2025 02:40 ET (07:40 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.