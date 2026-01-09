|
09.01.2026 08:32:40
EUREX/Renten-Futures starten etwas leicht vor US-Job-Report
DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich am Freitagmorgen die deutschen Renten-Futures. Vor Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag rechnen Händler mit keinen signifikanten Bewegungen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 10 Ticks auf 127,81 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,98 Prozent und das -tief bei 127,81 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 21.254 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 14 Ticks auf 110,22 Prozent ein - der Bobl-Future 6 Ticks auf 116,27 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 09, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)
