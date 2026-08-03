EUREX/Renten-Futures starten freundlich in die Woche

DOW JONES--Freundlich zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 34 Ticks auf 124,70 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,73 Prozent und das -tief bei 124,42 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 38.541 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 48 Ticks auf 106,30 Prozent - der Bobl-Future 20 Ticks auf 114,04 Prozent.

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August 03, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)