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03.08.2026 08:18:40
EUREX/Renten-Futures starten freundlich in die Woche
(Wiederholung)
DOW JONES--Freundlich zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 34 Ticks auf 124,70 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,73 Prozent und das -tief bei 124,42 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 38.541 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 48 Ticks auf 106,30 Prozent - der Bobl-Future 20 Ticks auf 114,04 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 03, 2026 02:18 ET (06:18 GMT)
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