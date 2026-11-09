EUREX/Renten-Futures starten kaum verändert

DOW JONES--Wenig verändert sind die deutschen Renten-Futures am Montag in den Handel gestartet. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 6 Ticks auf 123,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,20 Prozent und das Tagestief bei 122,91 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.994 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 2 Ticks auf 106,86 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 113,72 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 02:28 ET (07:28 GMT)