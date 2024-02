EUREX/Renten-Futures starten nach Williams-Aussagen freundlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich zeigen sich die deutschen Renten-Futures zum Start in die neue Handelswoche. Der Rückgang der US-Renditen im späten Geschäft vom Freitag sorgt auch hier für sinkende Renditen. Der Chef der New Yorker Fed, John Williams", hatte unterstrichen, dass Zinssenkungen später in diesem Jahr wahrscheinlich seien.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 15 Ticks auf 133,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,61 Prozent und das Tagestief bei 133,29 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.848 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 56 Ticks auf 134,84 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 116,58 Prozent.

February 26, 2024 02:48 ET (07:48 GMT)