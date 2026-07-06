EUREX/Renten-Futures starten ruhig

DOW JONES--Sehr ruhig sind die deutschen Anleihemärkte in die neue Handelswoche gestartet. Bei den Renten-Futures gibt es nur wenig Bewegung. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 126,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,78 Prozent und das -tief bei 126,59 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.823 Kontrakte. Der Buxl-Future klettert um 14 Ticks auf 109,56 Prozent - der Bobl-Future 2 Ticks auf 115,15 Prozent.

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July 06, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)