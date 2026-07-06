|
06.07.2026 08:30:41
EUREX/Renten-Futures starten ruhig
DOW JONES--Sehr ruhig sind die deutschen Anleihemärkte in die neue Handelswoche gestartet. Bei den Renten-Futures gibt es nur wenig Bewegung. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 126,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,78 Prozent und das -tief bei 126,59 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.823 Kontrakte. Der Buxl-Future klettert um 14 Ticks auf 109,56 Prozent - der Bobl-Future 2 Ticks auf 115,15 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 06, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlend Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt leicht nach -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart etwas tiefer. Beim DAX zeigt daneben stabile Notierungen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.