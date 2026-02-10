|
10.02.2026 08:33:42
EUREX/Renten-Futures starten wenig verändert
DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich am Dienstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 128,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,46 Prozent und das -tief bei 128,30 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.556 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 16 Ticks auf 109,56 Prozent - der Bobl-Future um 1 Tick auf 116,71 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 10, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)
