EUREX/Renten-Futures unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig unter Druck stehen am Dienstagmorgen die deutschen und die europäischen Renten-Futures. Die überraschende Zinserhöhung in Australien und das "Wording" der Notenbank haben Sorgen geweckt, dass die Hoffnungen auf einen nahenden Zinshöhepunkt eventuell voreilig gewesen sind. Zudem waren am Freitag und auch am Maifeiertag in den USA die Renditen im Hinblick auf die am Mittwoch erwartete Zinserhöhung der US-Notenbank bereits deutlich gestiegen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 109 Ticks auf 134,51 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,04 Prozent und das Tagestief bei 134,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 46.150 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert sogar 270 Ticks auf 136,76 Prozent. Selbst der Bobl-Futures verliert 50 Ticks auf 117,42 Prozent.

May 02, 2023 02:46 ET (06:46 GMT)