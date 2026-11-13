|
13.11.2026 08:22:40
EUREX/Renten-Futures unter Druck durch US-Renditeanstieg
DOW JONES--Mit deutlichem Verkaufsdruck sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Grund ist der ungebremste Anstieg der US-Renditen. Die bearische Verflachung der US-Zinskurve halte auch den Druck auf Bundesanleihen und andere Europäer aufrecht, heißt es von den Experten der Commerzbank. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 33 Ticks auf 122,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,14 Prozent und das Tagestief bei 121,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.723 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 70 Ticks auf 105,14 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 13 Ticks auf 112,98 Prozent.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2026 02:22 ET (07:22 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.