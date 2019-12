EUREX/Renten-Futures unter Druck - Flucht aus "sicheren Häfen"

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig im Minus auf allen Laufzeiten der Kurve zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Schon am Vorabend an der Wall Street hatten die US-Renditen kräftig angezogen, die Kurse der Anleihen waren also gefallen. Die gleichzeitige Entspannung sowohl im Handelsstreit als auch nach der Wahl in Großbritannien sorgt für eine "Risk-On"-Stimmung und damit einen Rückzug aus "sicheren Häfen" wie den Rentenmärkten.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 60 Ticks auf 171,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,28 Prozent und das Tagestief bei 170,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 64.000 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures bricht sogar um 192 Ticks auf 200,16 Prozent ein. Der Bobl-Futures verliert 14 Ticks auf 133,83 Prozent.

December 13, 2019 02:34 ET (07:34 GMT)