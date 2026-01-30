30.01.2026 08:29:41

EUREX/Renten-Futures unverändert - Warten auf Powell-Nachfolge

DOW JONES--Nahezu unverändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Die Bond-Märkte befinden sich global in Wartestellung, nachdem im Tagesverlauf die Benennung eines Nachfolgers für Fed-Chef Jerome Powell durch die US-Administration erfolgen soll. An dessen Persönlichkeit hänge, ob der Markt die US-Notenbank noch als unabhängig betrachten werde, heißt es.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 2 Ticks auf 128,20 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,23 Prozent und das Tagestief bei 128,08 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.496 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 4 Ticks auf 110,04 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 116,58 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 02:30 ET (07:30 GMT)

