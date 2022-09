EUREX/Renten-Futures vor US-Arbeitsmarkt etwas erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas erholt sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Händler gehen von einem technisch geprägten Geschäft aus. Anlagekäufer dürften erst wieder nach den US-Arbeitsmarktdaten an den Markt kommen. Ein höherer Lohndruck oder stärker als erwarteter Stellenaufbau dürfte die Renten-Futures wieder deutlich abrutschen lassen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 24 Ticks auf 147,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 148,00 Prozent und das Tagestief bei 147,62 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.800 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 64 Ticks auf 162,66 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 13 Ticks auf 123,26 Prozent.

September 02, 2022