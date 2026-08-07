|
07.08.2026 08:51:39
EUREX/Renten-Futures vor US-Job-Report leichter
DOW JONES--Leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Die Märkte warten auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 24 Ticks auf 124,85 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,89 Prozent und das -tief bei 124,71 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.981 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 44 Ticks auf 106,62 Prozent ein - der Bobl-Future 12 Ticks auf 114,11 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2026 02:51 ET (06:51 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.