EUREX/Renten-Futures vor Zinserhöhungen unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter unter Druck stehen auch am Freitagmorgen die deutschen Renten-Futures. Der Bund fällt auf ein neues Zwei-Wochentief. Der Markt gehe in Deckung vor den Zinserhöhungen der EZB und der US-Notenbank in der kommenden Woche, heißt es im Handel. Dazu sorgen die deutlich nachlassenden Rezessionsängste für eine weite Versteilerung der Zinskurve.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 49 Ticks auf 137,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,78 Prozent und das Tagestief bei 137,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.400 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 134 Ticks auf 145 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 14 Ticks auf 117,52 Prozent.

DJG/mod/err

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2023 02:35 ET (07:35 GMT)