EUREX/Renten-Futures warten auf Notenbanker

FRANKFURT (Dow Jones)--Erst einmal in Deckung gehen die deutschen Renten-Futures vor den Aussagen auf dem Notenbanker-Treffen aus Jackson Hole im späteren Tagesverlauf. Auf allen Laufzeiten gibt es Gewinnmitnahmen, Neupositionierungen im Vorfeld machen laut Marktteilnehmern keinen Sinn. Da die für Europa wichtigere EZB-Chefin Lagarde erst am Abend redet, können ihre Aussagen erst am Montag am europäischen Anleihemarkt eingepreist werden.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 20 Ticks auf 132,24 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,52 Prozent und das Tagestief bei 132,23 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.419 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 42 Ticks auf 132,08 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 13 Ticks auf 115,77 Prozent.

August 25, 2023 02:38 ET (06:38 GMT)