13.02.2026 08:34:42

EUREX/Renten-Futures warten auf US-Inflationsdaten

DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. An den Rentenmärkten wird mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise am Nachmittag gewartet. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 4 Ticks auf 129,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,12 Prozent und das -tief bei 129,00 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.291 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 4 Ticks auf 111,34 Prozent - der Bobl-Future 5 Ticks auf 116,97 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 02:35 ET (07:35 GMT)

