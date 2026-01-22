|
22.01.2026 08:45:41
EUREX/Renten-Futures wenig verändert
DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich am Donnerstag die deutschen Renten-Futures. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8 Ticks auf 127,79 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,81 Prozent und das -tief bei 127,69 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 42.000 Kontrakte. Der Bobl-Future gewinnt 3 Ticks auf 116,32 Prozent. Stärker nach oben geht es allerdings im längerfristigen Bereich: Der Buxl-Future steigt um 32 Ticks auf 109,80 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 22, 2026 02:46 ET (07:46 GMT)
