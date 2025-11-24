|
24.11.2025 08:23:40
EUREX/Renten-Futures zum Wochenstart kaum verändert
DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die Renten-Futures zum Start in die neue Handelswoche. Diskutiert wird am Markt über die wieder steigende Wahrscheinlicheit für US-Zinssenkungen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures erhöht sich um 1 Tick auf 128,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,92 Prozent und das Tagestief bei 128,81 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.347 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 8 Ticks auf 113,78 Prozent. Der Bobl-Futures verliert dagegen 1 Tick auf 118,02 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 02:23 ET (07:23 GMT)
