07.09.2026 08:30:47

EUREX/Ruhiger Wochenstart im DAX-Future

DOW JONES--Etwas leichter sind die DAX-Futures am Montag in den Handel gestartet. Der Umsatz ist mit rund 600 Kontrakten bislang aber gering. Wegen des US-Feiertage rechnen Händler mit keinen großen Bewegungen. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 64 auf 26.010 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.070 und das Tagestief bei 25.989 Punkten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)

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