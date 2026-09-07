|
07.09.2026 08:30:47
EUREX/Ruhiger Wochenstart im DAX-Future
DOW JONES--Etwas leichter sind die DAX-Futures am Montag in den Handel gestartet. Der Umsatz ist mit rund 600 Kontrakten bislang aber gering. Wegen des US-Feiertage rechnen Händler mit keinen großen Bewegungen. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 64 auf 26.010 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.070 und das Tagestief bei 25.989 Punkten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 07, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!