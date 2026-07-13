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13.07.2026 08:28:41
EUREX/Schwächer - Neue Inflationssorgen belasten Renten-Futures
DOW JONES--Leichter auf allen Laufzeiten zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Die Eskalation im Mittleren Osten treibt die Ölpreise nach oben und damit die Sorgen vor einem erneuten Anstieg der Inflation. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 17 Ticks auf 125,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,42 Prozent und das Tagestief bei 125,20 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 41.868 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 8 Ticks auf 107,14 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 13 Ticks auf 114,39 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 13, 2026 02:29 ET (06:29 GMT)
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