EUREX/Schwäche im Bund-Future hält an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future fällt am Mittwoch im Verlauf weiter. Der März-Kontrakt verliert 15 Ticks auf 176,6 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,64 Prozent und das -tief bei 176,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.780 Kontrakte. Der Bobl-Futures sinkt um 5 Ticks auf 135,03 Prozent. Die technische Ausgangslage trübt sich nach Aussage der Helaba indes weiter ein. Der niedrige ADX weist zwar auf eine Seitwärtsbewegung hin, jedoch seien mit den Vortagesverlusten die 21- und 55-Tagelinien in weitere Ferne gerückt. Weitere Rücksetzer könnten somit folgen. Diese träfen am Januartief bei 176,34 auf eine erste Haltemarke.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2021 02:47 ET (07:47 GMT)