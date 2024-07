EUREX/Sichere-Häfen gesucht - Renten-Futures ziehen an

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts geht es auch am Donnerstagmorgen mit den deutschen Renten-Futures. Angesichts der Risk-Off-Stimmung an den Aktienmärkten werde weiter in Sichere Häfen wie die Bundesanleihen umgeschichtet. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 26 Ticks auf 132,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,23 Prozent und das Tagestief bei 131,95 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.772 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 36 Ticks auf 130,14 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 17 Ticks auf 116,83 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2024 02:32 ET (06:32 GMT)