EUREX/Test des Aufwärtstrends im DAX-Future steht an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future befindet sich in einer Konsolidierung, nachdem er an der Marke von 12.650 Punkten gescheitert war. Das Minus am Dienstagvormittag führt ihn an den kurzfristigen Aufwärtstrend, der nach Aussage der Charttechniker der Commerzbank bei 12.420 Punkten verläuft. "Bei der nun angelaufenen, normalen trendbestätigenden Konsolidierung sollte es nicht überraschen, falls der Future nochmals in Richtung des Gaps handelt und dabei der Aufwärtstrend bei 12.420 getestet wird", so die Analysten. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 44 auf 12.453 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.492 und das -tief bei 12.446 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.606 Kontrakte.

July 09, 2019 02:39 ET (06:39 GMT)