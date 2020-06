EUREX/Umschichtung zum Verfalltag ist durch - DAX-Futures fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Chancen auf einen deutlich ruhiger als befürchteten Verfalltag sehen Händler am Freitag beim Blick auf die DAX-Futures. "Der Umsatz zeigt, dass alle Roll-Operationen durch sind", meint ein Händler. Im am Mittag auslaufenden Juni-Kontrakt seien vorbörslich nur noch 300 Kontrakte umgegangen, im neuen September dagegen rund 5.000 Kontrakte. Dies lasse vermuten, dass auch alle anderen Neupositionierungen abgeschlossen seien

"Am Mittag wird höchstens noch um eine runde DAX-Marke wie 12.200 oder 12.400 gekämpft, am Abend vielleicht noch um runde Basispreise einiger Einzelwerte", so der Händler. Große Kursverwerfungen am Gesamtmarkt seien aber nicht mehr zu erwarten: "Das Gros der Umschichtungen hat letzten Donnerstag bis diesen Dienstag stattgefunden".

Der nun auslaufende Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 117 auf 12.380 Punkte. Der neue September-Kontrakt steigt um 96 auf 12.342 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.370 und das Tagestief bei 12.208,5 Punkten. Vom Tagestief hat er sich damit bereits 1,1 Prozent erholt.

June 19, 2020 02:46 ET (06:46 GMT)