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18.06.2026 08:27:39
EUREX/Warsh-Aussagen stützen lange Renten-Futures
DOW JONES--Gut kommt das Bekenntnis des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh zur Preisstabilität an. Während sich die kurzen und mittleren deutschen Renten-Futures kaum bewegt zeigen, legen die Langläufer deutlich zu. Dies dürfte auch die Aktienmärkte stützen, heißt es am Markt. Der Buxl-Futures der 30jährigen Bundesanleihen steigt um 32 Ticks auf 110,20 Prozent.
Der September-Kontrakt des Bund-Futures gibt 2 Ticks ab auf 126,61 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,70 Prozent und das Tagestief bei 126,50 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 34.792 Kontrakte. Der kurzlaufende Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 114,97 Prozent.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 18, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)
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