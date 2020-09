EUREX/Zunehmende Risikoaversion stützt Bund-Future

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag geht es für den Bund-Future am Mittwoch weiter nach oben. Verantwortlich für die Kursgewinne ist die Gemengelage aus Meldungen, welche einen harten Austritt Großbritanniens aus der EU möglich erscheinen lassen, sowie eine zunehmende Risikoaversion an den Aktienmärkten. Die Marktstrategen der Helaba gehen davon aus, dass sich der Future oberhalb der Marke von 174,00 hält, zumal die EZB mit Käufen unterstützt. Positiv zu werten sei zudem das Überwinden der August-Abwärtstrendlinie. Kurzfristige Rücksetzer sollten gleichwohl nicht ausgeschlossen werden, worauf die Indikatoren im Tageschart hinweisen.

Der Dezember-Kontrakt steigt um 8.25 Uhr um 16 Ticks auf 174,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,4 Prozent und das Tagestief bei 174,27 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15851 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 135,23 Prozent.

September 09, 2020 02:32 ET (06:32 GMT)