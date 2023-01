euro adhoc: MatchNet plc

--------------------------------------------------------------------Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------

10.01.2005

LOS ANGELES, CA - 10. Januar 2005 - MatchNet plc (MHJG: Prime Standard Frankfurt), einer der weltweit führenden Anbieter von Internet Dating Services heißt jetzt Spark Networks plc. Die kürzlich auf der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossene Namensänderung wurde heute am Firmensitz in London eingetragen. Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Kürzel "MHJG" am Prime Standard der Deutschen Wertpapierbörse in Frankfurt gehandelt.

Die Gesellschaft erwartet mit dem Namen Spark Networks eine deutlichere Abgrenzung zu Wettbewerbern im Markt. Außerdem besitzt das Wort "Spark", zu Deutsch "Funke", eine symbolische Verbindung zum Online Dating.

Unterstützt wird der Unternehmensname mit einem neuen Logo und Orange als vorherrschende Farbe. Die neue Unternehmenswebsite www.spark-networks.com ist ab heute im Internet verfügbar.

IR Kontakt: Elmar Bob Tel.: +49 (69) 74 09 37 88 Fax: +49 (69) 74 09 37 87 E-Mail: elmar@matchnet.com URL: http://www.spark-networks.com

Über Spark Networks plc Spark Networks plc, zählt zu einem der größten Anbieter für online Dating-Services weltweit. Notiert ist Spark Networks plc am Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Spark Networks plc’s Netzwerk umfasst Websites wie AmericanSingles®.com, DateTM.ca, FaceLink®.com, GlimpseTM.com, CollegeLuvTM.com, SilverSinglesTM.com, MatchNet®.de, MatchNet®.co.uk, und MatchNet®.com.au. Zusätzlich betreibt das Unternehmen mit JDate®.com und JDate®.co.il, die marktführenden jüdischen Single-Dating Services. Gegründet wurde das Unternehmen 1998 in England. Weitere Informationen über Spark Networks plc finden Sie auf der Seite http://www.spark-networks.com.

Guido Pickert

Branche: Internet ISIN: US5766601042 WKN: 930129 Index: SDAX, Prime Standard, Classic All Share, Prime All Share Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr Börse Düsseldorf / Freiverkehr Niedersächsische Börse zu Hannover / Freiverkehr Bayerische Börse / Freiverkehr Bremer Wertpapierbörse (BWB) / Freiverkehr