Euro Asia Exports präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Euro Asia Exports hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -1,68 INR. Ein Jahr zuvor waren 7,28 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Euro Asia Exports im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 70,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 54,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,780 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,28 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 123,85 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Euro Asia Exports einen Umsatz von 104,47 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at