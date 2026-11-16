Euro Asia Exports präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Euro Asia Exports hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at