Euro Asia Exports stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Euro Asia Exports hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,17 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at