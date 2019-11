Euro-Geldmarkt im Frühhandel mit leichten Aufschlägen

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Dienstagvormittag in allen beobachteten Laufzeitbereichen mit leichten Aufschlägen gezeigt. So stieg das Taggeld um zwei Basispunkte. Auch die Spanne für den Jahreszins erhöhte sich in diesem Ausmaß.

Gegen 09.40 Uhr lauteten die Geldmarktzinssätze eines österreichischen Bankeninstituts demnach:

Taggeld -0,53 -0,43 3 Monate -0,44 -0,34 12 Monate -0,35 -0,25

(Schluss) sto