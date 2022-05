Euro-Geldmarkt im Verlauf in den längeren Laufzeiten verändert

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Donnerstag im Verlauf in den kurzen Laufzeiten unverändert präsentiert. In den längeren Laufzeiten sind die Zinssätze dagegen gefallen.

Die Geldmarktzinsen von 13.30 Uhr:

Taggeld -0,570 -0,470 1 Woche -0,500 -0,400 1 Monat -0,590 -0,490 2 Monate -0,600 -0,500 3 Monate -0,470 -0,370 6 Monate -0,360 -0,260 12 Monate 0,050 0,150

Fixing der Euribor-Zinssätze per 4. Mai:

1 Woche -0,569 1 Monat -0,544 3 Monate -0,427 6 Monate -0,205 12 Monate 0,234

