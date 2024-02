Euro-Geldmarkt im Verlauf kaum verändert

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Donnerstag in den meisten Laufzeiten unverändert zum Vortag gezeigt. Nur in einzelnen Laufzeitbereichen gab es geringfügige Anpassungen.

Geldmarktzinsen von 14.20 Uhr:

Taggeld 3,72 3,82 1 Woche 3,69 3,79 1 Monat 3,88 3,98 2 Monate 3,84 3,94 3 Monate 3,82 3,92 6 Monate 3,69 3,79 12 Monate 3,36 3,46

Fixing der Euribor-Zinssätze per 7. Februar:

1 Woche 3,877 1 Monat 3,874 3 Monate 3,895 6 Monate 3,899 12 Monate 3,656

mik