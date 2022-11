Euro-Geldmarkt im Verlauf mehrheitlich etwas höher

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Dienstag im Verlauf am mittleren und am langen Ende etwas fester präsentiert. Das Taggeld blieb allerdings unverändert.

Die Geldmarktzinsen von 13.15 Uhr:

Taggeld 1,42 1,52 1 Woche 1,45 1,55 1 Monat 1,38 1,48 2 Monate 1,52 1,62 3 Monate 1,84 1,94 6 Monate 2,45 2,55 12 Monate 3,08 3,18

Fixing der Euribor-Zinssätze per 14. November:

1 Woche 1,392 1 Monat 1,405 3 Monate 1,791 6 Monate 2,337 12 Monate 2,867

sto