Euro-Geldmarkt im Verlauf mehrheitlich unverändert

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Dienstag am frühen Nachmittag in den meisten Laufzeitbereichen unverändert gezeigt. Lediglich in der ein- und zweimonatigen Frist gab es kleine Rückgänge.

Geldmarktzinsen von 13.15 Uhr:

Taggeld -0,510 -0,410 1 Woche -0,510 -0,410 1 Monat -0,540 -0,44 2 Monate -0,520 -0,420 3 Monate -0,440 -0,340 6 Monate -0,340 -0,240 12 Monate -0,140 -0,040

Fixing der Euribor-Zinssätze per 21. Februar:

1 Woche -0,576 1 Monat -0,556 3 Monate -0,527 6 Monate -0,482 12 Monate -0,332

