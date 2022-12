Euro-Geldmarkt im Verlauf mehrheitlich unverändert

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Dienstag im Verlauf mehrheitlich ohne Anpassungen gezeigt. Nur in der einwöchigen und -monatigen Frist gab es ein leichtes Plus.

Die Geldmarktzinsen von 13.30 Uhr:

Taggeld 1,43 1,53 1 Woche 1,52 1,62 1 Monat 1,80 1,90 2 Monate 1,82 1,92 3 Monate 2,01 2,11 6 Monate 2,47 2,57 12 Monate 2,99 3,99

Fixing der Euribor-Zinssätze per 12. Dezember:

1 Woche 1,415 1 Monat 1,622 3 Monate 2,052 6 Monate 2,527 12 Monate 2,880

