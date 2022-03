Euro-Geldmarkt im Verlauf meist ohne Veränderungen

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Dienstagnachmittag in den meisten beobachteten Laufzeiten ohne Veränderungen präsentiert. Nur in der 6- und 12-monatigen Frist sind die Zinssätze leicht gestiegen.

Geldmarktzinsen von 13.00 Uhr:

Taggeld -0,580 -0,480 1 Woche -0,510 -0,410 1 Monat -0,580 -0,480 2 Monate -0,600 -0,500 3 Monate -0,470 -0,370 6 Monate -0,290 -0,190 12 Monate -0,100 0,00

Fixing der Euribor-Zinssätze per 21. März:

1 Woche -0,566 1 Monat -0,550 3 Monate -0,494 6 Monate -0,391 12 Monate -0,203

spo