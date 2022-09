Euro-Geldmarkt im Verlauf mit höheren Zinssätzen

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Montag am frühen Nachmittag mit höheren Zinssätzen bei vielen Laufzeiten gezeigt. Bereits in der Vorwoche hatten die Zinssätze nach der Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte der EZB zugelegt.

Die Geldmarktzinsen von 14.20 Uhr:

Taggeld 0,00 0,10 1 Woche 0,67 0,77 1 Monat 0,65 0,75 2 Monate 0,75 0,85 3 Monate 1,01 1,11 6 Monate 1,59 1,69 12 Monate 2,26 2,36

Fixing der Euribor-Zinssätze per 12. September:

1 Woche 0,173 1 Monat 0,480 3 Monate 0,934 6 Monate 1,442 12 Monate 2,015

mik