Euro-Geldmarkt im Verlauf mit leichten Anpassungen

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Mittwoch am frühen Nachmittag beim Taggeld und der einwöchigen Laufzeit unbewegt gezeigt. In den längeren Laufzeiten gab es uneinheitlich leichte Anpassungen in beide Richtungen.

Die Geldmarktzinsen von 12.55 Uhr:

Taggeld 1,42 1,52 1 Woche 1,45 1,55 1 Monat 1,40 1,50 2 Monate 1,56 1,66 3 Monate 1,85 1,95 6 Monate 2,45 2,55 12 Monate 3,09 3,18

Fixing der Euribor-Zinssätze per 08. November:

1 Woche 1,378 1 Monat 1,415 3 Monate 1,791 6 Monate 2,316 12 Monate 2,846

spo