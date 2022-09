Euro-Geldmarkt im Verlauf mit Zinsanstiegen

Am Euro-Geldmarkt haben am Dienstag zu Mittag die meisten Zinssätze zugelegt. Im Fokus liegt weiterhin die am Donnerstag anstehende EZB-Sitzung. Die EZB dürfte eine weitere Zinsanhebung als Mittel gegen die hohe Inflation vornehmen. Die Größe des Zinsschritts ist allerdings fraglich: Volkswirte gehen eher von einem Schritt wie im Juli um 0,5 Prozentpunkte aus, an den Märkten gehen die Erwartungen eher in Richtung eines größeren Schritts um 0,75 Punkte.

Die Geldmarktzinsen von 12.40 Uhr:

Taggeld -0,03 0,08 1 Woche 0,05 0,15 1 Monat 0,44 0,54 2 Monate 0,61 0,71 3 Monate 0,89 0,99 6 Monate 1,47 1,57 12 Monate 2,13 2,23

Fixing der Euribor-Zinssätze per 02. September:

1 Woche -0,073 1 Monat 0,298 3 Monate 0,783 6 Monate 1,298 12 Monate 1,874

spa