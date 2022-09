Euro-Geldmarkt im Verlauf mit Zinsanstiegen - EZB-Entscheid im Fokus

Am Euro-Geldmarkt haben am Freitag zu Mittag die meisten Zinssätze zugelegt. Hintergrund dürfte die in der kommenden Woche anstehende EZB-Zinsentscheidung sein. Eine Erhöhung der Leitzinsen gilt angesichts der jüngsten Inflationsdaten als praktisch fix. Die im Geldmarkt eingepreiste Wahrscheinlichkeit eines großen Zinsschritts im Ausmaß von 75 Basispunkten habe in den vergangenen Tagen aber weiter zugenommen, hieß es zuletzt von Analysten.

Die Geldmarktzinsen von 13.00 Uhr:

Taggeld -0,03 0,08 1 Woche 0,02 0,12 1 Monat 0,31 0,41 2 Monate 0,50 0,60 3 Monate 0,83 0,93 6 Monate 1,42 1,52 12 Monate 2,12 2,22

Fixing der Euribor-Zinssätze per 01. September:

1 Woche -0,073 1 Monat 0,228 3 Monate 0,712 6 Monate 1,240 12 Monate 1,851

spa