Euro-Geldmarkt im Verlauf stabil

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Dienstag zu Mittag bei den meisten Laufzeiten unverändert zum Vortag gezeigt. Lediglich am langen Ende zogen einzelne Zinssätze minimal an.

Die Geldmarktzinsen von 14.40 Uhr:

Taggeld 1,95 2,05 1 Woche 1,97 2,07 1 Monat 1,88 1,98 2 Monate 1,92 2,02 3 Monate 2,15 2,25 6 Monate 2,78 2,88 12 Monate 3,49 3,59

Fixing der Euribor-Zinssätze per 2. Jänner:

1 Woche 1,876 1 Monat 1,883 3 Monate 2,162 6 Monate 2,732 12 Monate 3,316

