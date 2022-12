Euro-Geldmarkt im Verlauf teilweise mit höheren Zinssätzen

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Freitag am frühen Nachmittag teilweise mit höheren Sätzen gezeigt. Während sich die kurzfristigen Zinssätze unverändert zum Vortag zeigten, gab es am langen Ende der Zinskurve Anstiege.

Die Geldmarktzinsen von 14.25 Uhr:

Taggeld 1,94 2,04 1 Woche 1,97 2,07 1 Monat 1,92 2,02 2 Monate 2,00 2,10 3 Monate 2,13 2,23 6 Monate 2,77 2,87 12 Monate 3,48 3,58

Fixing der Euribor-Zinssätze per 22. Dezember:

1 Woche 1,902 1 Monat 1,894 3 Monate 2,125 6 Monate 2,696 12 Monate 3,192

mik