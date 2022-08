Euro-Geldmarkt im Verlauf uneinheitlich

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Dienstag im Verlauf uneinheitlich gezeigt. Die Zinssätze am kurzen Ende zeigten sich unverändert zum Montag. Bei den längeren Laufzeiten gab es Anpassungen in beide Richtungen.

Die Geldmarktzinsen von 12.00 Uhr:

Taggeld -0,06 0,05 1 Woche 0,00 0,10 1 Monat -0,16 -0,06 2 Monate -0,06 0,04 3 Monate 0,10 0,20 6 Monate 0,52 0,62 12 Monate 0,91 1,01

Fixing der Euribor-Zinssätze per 01. Juli:

1 Woche -0,071 1 Monat -0,062 3 Monate 0,246 6 Monate 0,654 12 Monate 0,942

spa