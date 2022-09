Euro-Geldmarkt im Verlauf uneinheitlich

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Donnerstag zu Mittag ohne klare Richtung gezeigt. In der einwöchigen Frist gab es einen klaren Aufschlag. Am langen Ende gab es leichte Anpassungen nach unten.

Die Geldmarktzinsen von 12.50 Uhr:

Taggeld -0,03 0,08 1 Woche 0,45 0,55 1 Monat 0,44 0,54 2 Monate 0,60 0,70 3 Monate 0,87 0,97 6 Monate 1,46 1,56 12 Monate 2,09 2,19

Fixing der Euribor-Zinssätze per 07. September:

1 Woche 0,005 1 Monat 0,394 3 Monate 0,822 6 Monate 1,363 12 Monate 1,913

spo