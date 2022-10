Euro-Geldmarkt im Verlauf uneinheitlich

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Donnerstag gegen Mittag in den Laufzeiten von einem Monat bis einem Jahr meist mit leichten Aufschlägen gezeigt - eine Ausnahme bildete die zweimonatige Frist, in der es eine leichte Anpassung nach unten gab. Bei den kürzeren Laufzeiten gab es keine Veränderung.

Die Geldmarktzinsen von 12.00 Uhr:

Taggeld 0,68 0,78 1 Woche 0,72 0,82 1 Monat 0,75 0,85 2 Monate 0,93 1,03 3 Monate 1,26 1,36 6 Monate 1,86 1,96 12 Monate 2,59 2,69

Fixing der Euribor-Zinssätze per 5. Oktober:

1 Woche 0,648 1 Monat 0,706 3 Monate 1,200 6 Monate 1,731 12 Monate 2,363

spo