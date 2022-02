Euro-Geldmarkt im Verlauf unverändert

Der Euro-Geldmarkt hat sich am Donnerstag am frühen Nachmittag in den meisten Laufzeitbereichen unverändert gezeigt. Lediglich am langen Ende gab es kleine Rückgänge.

Geldmarktzinsen von 14.15 Uhr:

Taggeld -0,510 -0,410 1 Woche -0,510 -0,410 1 Monat -0,020 0,080 2 Monate -0,500 -0,400 3 Monate -0,440 -0,340 6 Monate -0,350 -0,250 12 Monate -0,240 -0,140

Fixing der Euribor-Zinssätze per 18. Februar:

1 Woche -0,568 1 Monat -0,557 3 Monate -0,528 6 Monate -0,487 12 Monate -0,329

mik